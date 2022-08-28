انضمام كتل جديدة لمبادرة “نداء أهل السودان”

الخرطوم : السوداني

أعلن عدد من الكتل الثورية والتنظيمات السياسية ولجان المقاومة، انضمامها لنداء أهل السودان للوفاق الوطني التي يرعاها الخليفة الطيب الجد ودبدر.

وعقدت الكتل المنضوية – بحسب وكالة السودان للانباء- لقاء مع المدير التنفيذي للمبادرة د. هاشم الشيخ قريب الله .

واعلن قريب الله عن ترحيبه بالمجموعة المنضوية تحت لواء المبادرة مؤكدًا أن نداء أهل السودان سيظل مفتوحًا أمام الجميع .

وقال الشيخ قريب الله إن اللجنة العليا مفوصة لاستكمال التفاوض مع الكل وذلك من خلال التوافق السياسي والإعلان الدستوري، مشيرًا إلى عدم الحاجة إلى مائدة مستديرة وإنما نحتاج إلى توافق لتوسيع دائرة المتفق حوله حتى نمضي قدما لتشكيل الحكومة الانتقالية ذات كفاءات حتى يتم استكمال متبقي الفترة الانتقالية.