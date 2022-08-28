ممثل صغار المزارعين بالقضارف: استلمنا (1) من أصل (26) تريليون جنيه فقط من التمويل

الخرطوم : رحاب فريني

كشف ممثل صغار المزارعين بالقلابات الشرقية بولاية القضارف منطقة دوكة جابر إبراهيم عبد المحسن، عن اجتماع لجنه صغار المزارعين بمحلية القلابات الشرقية مع مدير القطاع الشرقي للبنك الزراعي بولاية القضارف بحضور رئيس اللجنة التسييرية لمزارعي ولاية القضارف المزارع ياسر الصعب، وأعضاء اللجنة.

وأوضح عبدالمحسن في حديثه لـ (السوداني) أن مدير القطاع الشرقي كشف أن المبلغ المقرر من قبل المركز لتمويل صغار المزارعين الذي يبلغ 26 تريليونًا ، وصل منه 7 تريليونات فقط لولاية القضارف وان المبلغ الذي تم استلامه حتى الآن واحد تريليون.

وأكد جابر أن اللجنة المفوضة للمزارعين تتابع التمويل مع المركز ، مشيرًا إلى أن صغار المزارعين تفاجأوا بحديث مدير الفرع بالقضارف، واضاف: لجنة تسيير المزارعين بالولاية لم يكن لديها علم بعدم إيفاء المركز بالتزاماته مع المزارعين ولاحتجاج صغارالمزارعين بالقلابات الشرقية .

وأكد أن الاجتماع مع مديرالقطاع أمن على مبلغ 50 مليون جنيه لصغار المزارعين، وقال تعتبر معالجة جزئية بالنسبة لصغار المزارعين ، لافتًا إلى أن هناك حوالى 200 مزارع صغيرينتظرون التمويل وهذا المبلغ يكفي لعدد 70 مزارعًا فقط، وزاد هذا الحل تقزَّم أمام طموحات وآمال المزارعين التي علقوها على التمويل ( السلم) من البنك الزراعي .