عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح لـ(السوداني): أمس كان عرس وعيد الصحافة السودانية

الصحفيون اصبحوا مضرب مثل هذا (…) مايلزم الصحفيين بعد تكوين النقابة من حق الصحفيين أن يفرحوا على النقابة الاتصال بالمخدم لتحسين شروط الخدمة والاتصال بالحكومة فيما يتعلق بحرية التعبير

حوار: وجدان طلحة

حالة يصعب وصفها حتى لأصحاب الأقلام الصحفية الذين قضوا جزءًا كبيرًا من عمرهم في الكتابة، ربما يكون الصمت أفضل وسيلة لما حدث أمس، حيث أقام الصحفيون انتخاباتهم بعد 33 عامًا من الغياب، واستطاعوا تجاوز التحديات ونصبوا خيمة الفرح بدار المهندس بالخرطوم ليستريحوا بعد التصويت وبعد نضالات خاضوها لتحقيق هدفهم، بعضهم جاء من الولايات وآخرون من خارج البلاد ليتابعوا الانتخابات عن قرب، فمن رأى ليس كمن سمع، ومن حقهم ان يفرحوا كما قال عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح في حوار مع (السوداني)، واشار إلى الدور الذي ينتظر النقابة في الفترة القادمة، وارسل رسائل في بريد الصحفيين والنقابة فالى الحوار القصير.

* أمس كانت انتخابات الصحفيين، كيف تنظر لهذه الخطوة؟

وما تم أمس عرس وعيد الصحافة السودانية، لان الصحفيين نجحوا في اقامة انتخابات بعد 33 عاما، ومن حقهم ان يفرحوا بعد هذا الانجاز العظيم.

* سبق ان قمت بجهود للوصول إلى هذه الخطوة، صحيح؟

نعم، سعينا لها من قبل، ولكن لم نُوفق.

* لماذا؟

بعض خلافات الصحفيين كانت شخصية وليس اختلافًا في وجهات النظر وغيرها.

* تقصد عندما تم طرح المبادرة المعروفة بمبادرة محجوب محمد صالح؟

نعم.

* ما هو الدور الذي يجب ان تقوم به النقابة المنتخبة؟

جزء يتعلق بالوظيفة وحقوق الصحفيين، وآخر يتعلق بحرية التعبير.

* بقيام النقابة هل يمكن القول أن مشاكل الصحفيين ستجد طريقها للحل؟

يادوب بدأت.

* كيف؟

على النقابة الاتصال بالمخدم لتحسين شروط الخدمة والاتصال بالحكومة فيما يتعلق بحرية التعبير.

* ما الذي يلزم الصحفيين بعد تكوين نقابتهم؟

الصحفيون قطاع مهم جدا في المجتمع، لذلك عليهم ان يتوحدوا لدعم حرية التعبير والصحافة الديمقراطية، كما ان المرحلة الحالية تتطلب ذلك.

* رغم قيام انتخابات الصحفيين بعد 33 عاما، لكن البعض يعتبر انه تم تسييسها؟

لا اعتقد ذلك، لكن اكثر شيءيضر بالعمل النقابي خلطة بالسياسة، لابد من التركيز على مهنية النقابة والا سيتضرر العمل الصحفي والصحفيين.

* هل كنت تتابع الخطوات التي بدأها الصحفيون في سبيل تشكيل النقابة؟

نعم، وحتى مساء امس الاول تم تنويري بالتحديات التي واجهت الانتخابات، لكن استطاع الصحفيون التغلب عليها، واصبحوا الآن مضرب مثل، وأتوقع الفترة القادمة سنشهد قيام نقابات لاجسام مهنية أخرى.