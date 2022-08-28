ترقيات وإحالات بقيادة الجيش.. جدل وتكهنات

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الخرطوم: هبة علي
رغم تأكيدات القوات المسلحة المستمرة والمتكررة على أنها إجراءات روتينية سنوية، ماتزال الترقيات والإحالات للتقاعد والتنقلات بها تثير جدل الكثيرين منذ سقوط النظام السابق وإلى صدور كشف بذلك قبل أيام.
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة أصدر قبل أيام قرارات تم بموجبها ترقية عدد من ضباط الدفعة 40 بالقوات المسلحة إلى رتبة اللواء كما تمت إحالة عدد آخر من الضباط من مختلف الرتب إلى التقاعد.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ترقيات الدفعة 40 سوف تسري بأثر رجعي اعتبارًا من منتصف يناير الماضي وتم تأخيرها من قبل رئيس الأركان لأسباب وصفت بالأمنية وخشية البرهان من ترقية الدفعة ٤٠ إلى رتبة اللواء باعتبار أنها دفعة يغلب عليها منسوبي الحركة الإسلامية وبعد ترقيتهم سوف يصبحون قادة للفرق والمناطق الفرعية.
المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن يُعد من أبرز الضباط الذين أحيلوا للتقاعد بعد ترقيتهم إلى رتبة اللواء.
تفاصيل.. لتأكيد الإجراء
وأضاف المصدر: “بذات القدر يجب إحالة ذات العدد من الضباط برتبة لواء للدفعات من (35 إلى 39) حتى تتوفر شواغر لضباط الدفعة ٤٠ الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة اللواء، ولذلك من المتوقع صدور كشف ملحق اليوم الأحد بإحالة عدد من الضباط للتقاعد من تلك الدفعات بحسب المصدر”.
يحدث كنتيجة طبيعية
البرهان يستقبل رئاسة هيئة الأركان الجديدة
الجدير بالذكر ان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اجتمع اليوم بالقيادة العامة، بأعضاء رئاسة هيئة الأركان المُعيّنة حديثاً، وقد ضم الاجتماع قادة القوات الرئيسية والمفتش العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الاستخبارات.
وهنأ البرهان، هيئة الأركان والقادة المترقين حديثاً لرتبة الفريق، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، ومؤكداً ثقتة في الهيئة الجديدة للعمل كفريق متعاون للاستمرار في مسيرة تطوير القوات المسلحة.