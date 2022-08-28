مدير هيئة الطب العدلي بالخرطوم: ارتفاع أعداد الجثامين مجهولة الهوية بمشارح الولاية لأكثر من 3 آلاف

الخرطوم: السوداني

كَشفَ مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بالخرطوم د. هشام زين العابدين، عن زيادة أعداد الجثامين مجهولة الهوية بالمَشارح وارتفاع عددها إلى أكثر من 3 آلاف جثمان.

وأرجع ذلك لقرار منع الدفن الصَّادر منذ العام 2019 بعدم تشريح ودفن مجهولي الهوية لارتباطهم بحادثة فَضّ الاعتصام، في وقتٍ أعلن عن ترتيبات لافتتاح مشرحة أمبدة خلال الأيام القادمة.

وأضاف: المشارح تستقبل يومياً ما بين (5 – 7) جثث مجهولة الهوية داخل ولاية الخرطوم

ووصف الوضع بالمُزري لتعطُّل مُعظم الثلاجات بمشرحتي بشائر والأكاديمي، ما أدّى إلى تعفُّن وتحلُّل الجثث وانبعاث الروائح.

وأضاف: المشرحة الوحيدة التي تعمل الآن هي مشرحة أم درمان والمُتوقّع خروجها عن الخدمة في أيِّ وقتٍ وهو ما قد يؤدي إلى عواقب بيئيّة سالبة بالعاصمة الخرطوم.

وناشد النائب العام لإصدار قرار في أسرع وقت بدفن الجثامين مجهولة الهوية.

وقال: حتى العام 2019 كان عدد الجثامين (300) بمشارح الولاية الثلاث، وبعد ذلك بدأ العدد في التزايد لجثامين مجهولي الهوية من الأطفال حديثي الولادة وحوادث المرور والقتل وفي بلاغات وإجراءات (51) موتاً في ظروفٍ غامضةٍ ومنها وفيات في المواصلات، إلى أن تجاوز العدد 3 آلاف جثمان مجهول الهوية.