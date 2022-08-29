اللجنة العسكرية والثورية تناقشان تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

التأم بالقصر الجمهوري اجتماعًا بين اللجنة العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وقيادات الجبهة الثورية من أعضاء مجلس السيادة.

وذكر مجلس السيادة في تعميم صحفي، إن الاجتماع ناقش الوضع السياسي الراهن بالبلاد، وكيفية توحيد المبادرات المطروحة في الساحة السياسية، بناء على القواسم المشتركة بينها، فيما يلي القضايا الرئيسية التي شملتها، لاسيما كيفية تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية والترتيبات الدستورية.

فيما قال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، إن الثورية قدمت خلال الاجتماع رؤية مستحدثة لمبادرتها بعد إعلان المكون العسكري الخروج من العملية السياسية بالبلاد.

وأشار سعيد إلى أن أطراف الاجتماع أجرت مشاورات حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني ومساعدة الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة.

وأضاف أسامة سعيد، أن اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، جددت خلال الاجتماع موقف المكون العسكري الذي يقضي بالخروج من العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أن هياكل الفترة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ستكون مؤسسات مدنية، اتساقًا مع ما نادت به الثورة من مدنية الدولة.