مليون دولار من الصين لدعم منكوبي السيول والأمطار

الخرطوم: السوداني

أعلن سفير جمهورية الصين ، ماشين مينغ ، عن دعم بلاده للمتأثرين بالسيول والامطار التى اجتاحت البلاد بمبلغ 300 مليون دولار .

إلى جانب تقديم شحنة من المساعدات تشمل الخيام ومعدات الإيواء، بالإضافة إلى أدوية ومواد طبية مقدمة من إحدى الشركات الصينية العاملة في السودان.

واستقبل وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، الأحد، بديوان الوزارة بالخرطوم، السفير ماشين.

وثمّن الوزير عمق ورسوخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين منذ الاستقلال، وروح الصداقة والتضامن، والمنافع المتبادلة التي تجمعهما.

وأكد الجانبان على الاستمرار في هذا النهج في التعامل بين البلدين، بالتنسيق في المنابر الدولية، وإبداء التضامن، وتقديم الدعم في القضايا التي تهم كل منهما.