السودان يشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الخرطوم: السوداني

يقود وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، د. جمال النيل، وفد السودان المشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انطلقت أعماله بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس.

وتركز الأجندة الاجتماعية للدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت أمس ، على آليات دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالصحة والشباب وتمكين المرأة. ومن المقرر أن تنعقد اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الإثنين ثم ينعقد المجلس على مستوى كبار المسؤولين وأصحاب المعالي الوزراء خلال الفترة 31 أغسطس حتى 1 سبتمبر المقبل.