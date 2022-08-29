بعد أن كشف حوار (السوداني) مأساة المشارح.. النائب العام يوجه بدفن الجثامين المتكدسة فوراً

الخرطوم: السوداني

أصدر النائب العام المكلف، خليفة أحمد خليفة، قراراً بدفن الجثامين المتكدسة بالمشارح فوراً.

ووجّه، هيئة الطب العدلي بالشروع الفوري في التشريح وفقاً للضوابط والبروتوكولات العالمية ذات الصلة، وأن يستصحب أصحاب المصلحة وأسر الضحايا ولجنة المفقودين.

وكانت (السوداني) كشفت وضعاً مؤلما، رسمه المدير العام لهيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم د. هشام زين العابدين، اليوم حول حال المشارح بالولاية، وقال إن الثلاجات امتلأت بالجثامين وتم وضعها في الصالات والمكاتب بالمشارح، موضحاً أن عدم دفنها الغرض منه الكسب السياسي.

وأوضح في حوار مع (السوداني) عن حال المشارح قبل وبعد فض اعتصام القيادة العامة، وتخوف أن تكون الفئران التي تأكل الجثامين بالمشارح قد تعودت على لحوم البشر، وربما تأكل لحم المواطنين بالأحياء المجاورة للمشارح وتسبِّب مرض الطاعون.