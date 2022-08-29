البرهان يتلقّى دعوة للمُشاركة في أعمال قِمّة مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بالسعودية

الخرطوم: السوداني

تسلّم رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمُشاركة في أعمال قمة مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي ستُعقد بمدينة جدة في الثامن من سبتمبر المُقبل.

وأوضح السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر في تصريح صحفي عقب تسليمه الدعوة لرئيس مجلس السيادة بمكتبه ظهر اليوم، أن القمة تأتي في إطار الجُهُود والرغبة الصادقة في تحقيق المصالح المشتركة لتلك الدول وإعلاناً لانطلاقة أعمال مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم توقيع ميثاقه في يوليو من العام ٢٠٢٠م بمدينة جدة.

وأشار السفير إلى ترحيب رئيس مجلس السيادة بالمُشاركة في أعمال القِمّة.