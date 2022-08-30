عودة نقابة الصحفيين السودانيين بعد غياب (33) سنة

الخرطوم: السوداني

حققت قائمة الوحدة الصحفية فوزًا بأغلبية مقاعد النقابة وفقًا لإعلان اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصحفيين.

وحصل الصحفي شوقي عبدالعظيم على أعلى الاصوات محرزًا 282 صوتًا يليه الصحفيان وليد النور 280 صوتًا ومحمد عبدالعزيز 271 صوتًا.

فيما تحصلت قائمة شبكة الصحفيين السودانيين على ثلاثة مقاعد بالنقابة حيث أحرز الصحفي خالد فتحي عدد 206 أصوات إلى جانب فوز الصحفيتين مشاعر دراج وسارة تاج السر عن قائمة الشبكة.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الأستاذ فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن جملة أعداد المصوتين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر بلغت 589 ناخبًا صحفيًا من بين الأصوات عدد 80 صوتاً تالفًا، فيما بلغ عدد المصوتين إلكترونياً 63 ناخبًا صحفيًا. وأوضح فيصل أن العدد الكلي للأصوات الصحيحة بلغ 518 صوتًا.

وحول مشروعية عمل لجنة الانتخابات قال فيصل: “نحن أولًا نستمد مشروعيتنا من جمعيتنا العمومية، وأستطيع أن أقول بقلب قوي إن وراءنا 1300 صحفي فوضونا واختارونا لنقوم بهذه العملية”.

وأضاف: “ثم رجعنا للقوانين الدولية؛ والسودان موقع ومصادق على اتفاقية العمل الدولية لسنة 1987” منوهًا إلى أنها اتفاقية دولية قديمة ولكن الحكومة الانتقالية قد وقعت وصادقت عليها وبالتالي صارت هذه الاتفاقية التي محورها هو حرية العمل النقابي ملزمة للدولة.

وأكد فيصل أن الجمعيات العمومية هي الأساس لأي عمل نقابي وأن النظام الأساسي الذي تقره الجمعية العمومية هو القانون الذي تسير عليه النقابة وأضاف: “نحن لا نحتاج إلى أي قانون آخر”.

وتابع: “نحن لا نريد أن نكون أعضاء في الاتحاد؛ نحن رغبتنا أن نكون أعضاء في نقابة ننشئها نحن ونضع نظامها الأساسي”.

وبشأن حديث مسجل تنظيمات العمل عن عدم قانونية إجراءات النقابة قال فيصل: “نحن لم نذهب لمسجل تنظيمات العمل لعرض لوئحنا عليها ولم نرغب في ذلك وإذا كان لديها معنا كلام فلتذهب بنا للمحكمة وسنحمل الاتفاقية التي صادق عليها السودان”.