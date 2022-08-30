الثورية تطرح إعلانًا سياسيًا وتبدى استعدادها لتقديم تنازلات

الخرطوم: وجدان طلحة

أفرجت الجبهة الثورية عن إعلانها السياسي الجديد، لاكمال الفترة الانتقالية وابدت استعدادها لتقديم تنازلات من أجل استقرار البلاد.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم الجبهة الثورية ، أسامة سعيد ، تمسكهم بتنفيذ مسار شرق السودان باتفاق جوبا للسلام ، معتبره ان الغاءه يعني انهيار الاتفاق.

ونوه سعيد الى أن الإعلان السياسي يتضمن فترة انتقالية مدتها 39 شهرًا تُدار بالوثيقة الدستورية التي تم تعديلها في 2020م .

واضافة بعض التعديلات عليها ، وان تكون مدتها 39 شهرا ، ومجلس سيادة مدني من 9 اعضاء ومجلس وزراء من 26 وزيرًا