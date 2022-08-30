وفد من الدفاع المدنى يزور الشمالية

وصل الولاية الشمالية وفد المجلس القومي للدفاع المدني برئاسة ممثل الامين العام للمجلس العميد شرطة قرشي حسين عبد القادر.

وتفقد الوفد برفقة المدير التنفيذي لمحلية دنقلا حسن عابدين عددًا من المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول بالمحلية

وأكد رئيس الوفد في تصريح (لسونا) أن زيارة الوفد للولاية الشمالية تأتي للوقوف ميدانيًا على حجم الاضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول بعدد من مناطق ومحلبات الولاية وتقديم الدعم والعون والمساعدة للمتضررين

وأشار الى أن وفد المجلس القومي للدفاع المدني وبتوجيه من مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي إسماعيل الصادق التقى بالامين العام لحكومة الولاية الاستاذ مجذوب الخليفة وذلك للوقوف على مجمل الاوضاع بالولاية بعد الامطار والسيول التي اجتاحت أجزاء واسعة من الولاية خلال الأيام الماضية والجهود المبذولة من قبل الحكومة لاحتواء آثارها وتقديم الدعم والاسناد اللازم للمناطق المتأثرة والأسر المتضررة.