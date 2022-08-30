ورشة مبادرة الجد تناقش إصلاح قطاع الطاقة

الخرطوم: السوداني

ناقشت ورشة لجنة المهنيين قطاع مهندسي الطاقة التي انعقدت أمس بالخرطوم ضمن مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني التي يرعاها الخليفة الطيب الجد ودبدر تحت عنوان (الرؤية الوطنية لإصلاح قطاع الطاقة ) ناقشت الأسس العلمية للنهوض بقطاع الطاقة

وقال نائب رئيس قطاع الطاقة بالمبادرة المهندس النذير سعد علي ، ان الورشة تناولت سبل تطوير قطاع النفط من أجل تخفيف الطلب على الكهرباء من خلال استعمال الطاقه البديلة والمتجددة وان مشاركة مهندسي الطاقة تأتي ضمن اهتمامهم بقضايا الوطن.

فيما قال مقدم ورقة فرص نجاح استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس عبدالمنعم حسن إدريس، إن فرص الطاقات المتجددة في السودان كثيرة وهي تسهم في تحقيق زيادة التوليد الكلى للكهرباء، مشيرًا الى ان هناك خطة مستقبلية للفترة 2025 الى 2035م تهدف الى ان يكون السودان دولة رائدة في مجال إنتاج الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم تحقيق فائض للتصدير

فيما قال الدكتور المهندس مستشار كيميائي محمد وهبي حسين، قال إن هناك رؤى مستقبلية تركز على مناطق استخراج البترول والتكرير وهي المصافي بالاضافة إلى مرحلة النقل ،مشيرا الى ان الورشة تناولت المشاكل والحلول لعمليات التكرير وكيفية التغلب عليها .