تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي.. تعرّف على الأسباب

الخرطوم: عبير جعفر

تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي في تداولات اليوم الثلاثاء.

وبرّر التجار لتراجع المعروض والطلب بالسوق.

وقال تجار لـ(السوداني)، إنّ سعر البيع تراجع من 582 جنيهاً إلى 581 جنيهاً، وسعر الشراء من 578 جنيهاً إلى 577 جنيهاً. فيما تراجع سعر الريال السعودي من 153 جنيهاً إلى 152 جنيهاً للشراء، أما سعر البيع من 154 جنيهاً الى 153 جنيهاً، وسعر الدرهم الإماراتي من 158 جنيهاً إلى 157 جنيهاً للبيع وسعر الشراء 154 جنيهاً، وسعر شراء الريال القطري استقر 153 جنيهاً وسعر البيع 155 جنيهاً، وسعر شراء اليورو 570 جنيهاً وسعر البيع 575 جنيهاً.

وقال المتعاملون إنّ السوق يشهد ضعفاً في العرض وتراجع الطلب، وقالوا إنّ تلبية طلبات البنوك من البنك المركزي انعكست على تراجع أسعار العملات بالأسواق الموازية.