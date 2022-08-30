السيول تخرج مساحات مقدرة من العروة الصيفية بالرهد

الخرطوم: رحاب فريني

كشف المرشد الزراعي بمشروع الرهد المهندس عوض الكريم أحمد علي، عن خروج مساحات كبيرة من العروة الصيفية بسبب السيول والفيضانات ، ولفت في حديثه لـ(السودانيى ) لخروج القسم الأول الذي يضم 5 قرى بنسبة 100%، مؤكدًا غمر كل المساحة المزروعة بالمياه، موضحا خروجها من الموسم الصيفى بسبب الغرق الكامل للمحاصيل على الرغم من المجهودات الفردية لنجاح الموسم ، مؤكدا ان نسبة غرق المساحات يتفاوت ما بين 70 – 80% فى كل من القسم الثاني القرية 8 وجزء من القرية 10، إضافة إلى الأقسام الشمالية في الاقسام السادس والسابع والثامن وأشار عوض الكريم الى ان المزارعين سوف يواجهون بمشكلة العطش بعد انتهاء مشكلة الغرق بسبب تعطل الطلمبات،مؤكدا ان الطلمبات العاملة اثنين فقط من جملة 11 طلمبة وفى حال خروج طلمبة واحدة سوف يعاني المواطنون من مشكلة الحصول على مياه الشرب .

وكشف ممثل المزارعين بمشروع الرهد القسم الاول علي حويري، عن غرق القسم الأول الذي يضم 5 قرى بنسبة 100% وخروج كل المساحة من دائرة الانتاج ، مؤكدا خروج مساحات فى الاقسام الأخرى بنسبة 90% ، وأوضح حويري ان المساحات التى تعرضت للغرق بالقسم الاول تبلغ أكثر من 18 الف فدان ، مشيرا إلى غرق مساحة 5 آلاف و 200 فدان قطنا ، ومساحة 8 آلاف ذرة ، ومساحة 5 آلاف فول سوداني ، وأضاف نسبة الغرق لتلك المساحات بنسبة 100% ،و قال حويري ان هؤلاء المزارعون خرجوا من الموسم صفر اليدين .