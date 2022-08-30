اتحاد فن الغناء الشعبي يقيم يومًا مفتوحًا لصالح متضرري السيول والأمطار

الخرطوم: سعيد عباس

يقيم اتحاد فن الغناء الشعبي بأمدرمان يومًا مفتوحًا بداره يشتمل على غناء وأشعار وإنشاد وذلك لدعم متضرري السيول والفيضانات بالبلاد، ومن جهته قال أمين المال باتحاد فن الغناء الشعبي الأستاذ منتصر بابكر إن اتحادهم قد أعد العدة التامة لإقامة يوم مفتوح يعود ريعه لصالح متضرري السيول والفيضانات بالبلاد، وقال إن كل منتسبي اتحاد فن الغناء الشعبي على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما في وسعهم لأهاليهم المتضررين والمنكوبين. وأضاف منتصر أن الحفلات الجماهيرية من اتحاد فن الغناء الشعبي ستتواصل بصورة مستمرة لأجل الوطن ومواطنيه الكرام.