وليد طاشين من نجومية الكرة إلى سواقة “الأمجاد” وملاحقة الإصابات

الخرطوم: سعيد عباس

عبّر نجم الهلال الأسبق وهداف موسم 1989م وليد طاشين لـ”كوكتيل” عن شدة الآلام التي يعانيها بسبب إصابات الملاعب القديمة عندما كان لاعبًا بالهلال ، وقال إنه يحتاج لأربع عمليات جراحية تم إجراء عمليتين منها، ولم يقم بإجراء العمليتين الأخريين بسبب ضيق ذات اليد ، وقال طاشين إن نجاح العمليتين الاولى والثانية مربوط بإجراء العمليتين الأخريين وقال إذا لم يتوفق في إجرائهما تصبح العمليتان الاولى والثانية بلا جدوى بسبب ان نجاحهما مربوط باجراء الأخريين ، ويذكر ان وليد طاشين كان قد عمل سائقا لعربة أجرة “امجاد” وقال انه توقف عن العمل بها بسبب تفاقم الإصابات القديمة في جسده وإصابته بالشلل النصفي في الرجل اليسرى مما أثر على حركته وتنقله بصورة طبيعية وقال وليد في حوار سينشر “بكوكتيل” لاحقا انه يعاني كثيرًا من آلآم اصابات متكررة كانت عبارة عن اوجاع مستمرة في المخروقة وآلام في عضلات الظهروخشونة في المفاصل والرُكب لذلك تم تحديد أربع عمليات بفواصل زمنية متقاربة.