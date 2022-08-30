الاتحادي الديمقراطي الأصل يهنئ نقيب الصحفيين بالفوز في انتخابات النقابة

الخرطوم: السوداني

بعث الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بالتهنئة لنقيب الصحفيين السودانيين، عبد المنعم أبو إدريس بمناسبة فوزه في انتخابات النقابة.

وقال الأمين السياسي للحزب السيد إبراهيم أحمد الميرغني: “أتقدم إليكم بالنيابة عن مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والسيد جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب، بالتهنئة والتبريكات بمناسبة نيلكم ثقة الصحفيين في السودان وانتخابكم نقيباً للصحفيين”.

وأوضح إبراهيم أن تنظيم الانتخابات في هذا الظرف الدقيق والمهم في السودان يؤكد أن الصناديق هي أفضل وسيلة لإبراز تأثير الصوت الانتخابي في تحقيق التغيير المنشود في السودان، مضيفاً: “إن الانتخابات عبر الصناديق هي أفضل وسيلة لتعزيز السلام وتمكين وتوطيد مسيرة الديمقراطية في هذا البلد الذي قدم شعبه كل غال ونفيس من أجل أن يكون حراً وعزيزاً.. ولقد اعتادت الأوطان التي تعمل على ترسيخ مباديء الديمقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية”.

ومضى إبراهيم في القول: “بانتخابكم نقيباً للصحفيين، أثبتم أن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون. إنّ اختيار الصحفيين لكم إنما هو دليل على ثقتهم في شخصكم وفي البرنامج الذي ستقومون على تنفيذه في السنوات القادمة للارتقاء بمهنة الإعلام والإعلاميين في السودان، بعد ما وصلت معدلات حرية الصحافة في السودان إلى أدنى المُستويات. في الختام، أكرِّر تهنئتي الشخصية لكـم واحترامي لما قدّمتم لمهنة الصحافة السودانية وسيرتكم المهنية الطيبة كمراسل سوداني لأفضل المُؤسّسات الدولية في السودان. أتمنّى أن التقي بكم قريباً لنتفاكر في أمور وشؤون الصحافة والإعلام بالسودان، وستجدون منّا في الحزب الاتحادي كل الدعم والمُساندة في تعزيز وترسيخ حرية الصحافة والإعلام في السودان.. مع أطيب الأمنيات”.