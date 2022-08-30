وزارة العدل: اتّفاقٌ مع السعودية بنقل عدد من السودانيين الموقوفين في سجونها

الخرطوم: السوداني

اتّفق السودان والسعودية على تفعيل الاتفاقيات المُبرمة بين السودان والمملكة، وعلى رأسها اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين والتي تم توقيعها منذ العام ٢٠١٥م.

وذلك خلال زيارة الآلية الوطنية لحماية السودانيين، المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة العدل المكلف هويدا علي عوض الكريم.

وقالت رئيس الآلية الوطنية لحماية السودانيين، هويدا علي عوض الكريم: 80% من قضايا السودانيين بالخارج في المملكة العربية السعودية، وكشفت عن اتّفاق مع السعودية بنقل عددٍ من السودانيين الموقوفين في السجون السعودية استناداً على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.