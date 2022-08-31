استدعاء السفير الإثيوبي بعد تصريحاته بشأن إسقاط طائرة الأسلحة

الخرطوم: السوداني

بسبب تصريحاته بشأن إسقاط طائرة مُحمّلة بالأسلحة.. الخارجية تستدعي السفير الإثيوبي

الخرطوم: السوداني

استدعت وزارة الخارجية، سفير إثيوبيا لدى السودان يبتال أميرو.

ونقل مدير عام الشؤون الإفريقية فضل عبد الله فضل للسفير الإثيوبي، استنكار الوزارة للتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام أمس الأول، ذكر فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة مُحَمّلة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير شعب التيغراي خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان.

وقال له: إطلاق هذه الادّعاءات غير المُؤسّسة أمرٌ يُخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السُّلطات الرسمية في بلد التمثيل.