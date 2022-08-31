(السوداني) ترصد خسائر فادحة لفيضان نهري عطبرة والرهد

الخرطوم : رحاب فريني

كشف منسق لجان الخدمات بوحدة باندغيو الإدارية بولاية القضارف، عبدالعزيز آدم حسن،لـ(السوداني) عن دمار أكثر من 65 ألف فدان في الزراعة المطرية من محاصيل السمسم، الفول السوداني، الذرة، والدخن بعد أن جرفتها سيول نهر الرهد، إلى جانب نفوق نحو 11 ألف رأس من الماشية والأبقار والماعز.

وأكد عبدالعزيز وفاة اثنين من المواطنين أحدهما مزارع جرفته السيول في ضفة النهر إلى جانب امرأة.

وقال عبدالعزيز إن السيول دمرت أكثر من 3100 منزل كليًا، إلى جانب دمار جزئي لـ 4113 منزلًا.

من ناحيته قال عضو لجنة الطوارئ بمحلية القلابات الغربية عبدالرازق مكي يعقوب لـ(السوداني) إن 23 قرية قد تأثرت بالسيول إلى جانب تعرض أكثر من ثلاثة آلاف منزل لتدمير كلي وأربعة آلاف منزل تدمرت بشكل جزئي جراء فيضان نهر عطبرة.

في السياق طالب النائب البرلماني السابق ، زكريا عبدالرحمن ، القوات المسلحة والمنظمات الطوعية للتدخل لإغاثة السكان. وكشف عن فرار أكثر من 10 آلاف من مواطني قرى (كرش الفيل، باندغيو، العبيك، وكاكاموتا، أفرش توبك، عرديبة، العزازة، لام دحين، دار السلام، أصبري، كرنك، خشم البطة، دليب، الفزرا وكريمة)، مشيرًا إلى انهيار 8 مدارس بالكامل .