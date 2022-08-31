الشباك غير القانونية والصاعق الكهربائي وراء تراجع المخزون السمكي ببحيرة مروي

الخرطوم : ابتهاج متوكل

كشف مديرة ادارة الاسماك بمحطة سد مروي عماد محمد احمد ، عن فتح بلاغات ضد استخدام الصاعق الكهربائي لصيد الاسماك في بحيرة مروي، وقال إن الادارة تلقت شكاوى الا ان الفعل لم يثبت على أشخاص، ولكن وجدت المعدات المستخدمة، كدليل اثبات وتم فتح بلاغات بذلك، موضحا ان ظاهرة الصاعق الكهربائي في الصيد ، ادخلتها عمالة اجنبية في عام ٢٠١٧م ،وتقرر حينها إيقاف العمالة الأجنبية ، واضاف: منذ ٢٠٢٠م تكررت الظاهرة من بعض المواطنين استقوا التجربة من الاجانب.

واكد عماد ، ان الادارة دونت بلاغات ولم تثبت التهمة على أشخاص حتى الآن، لافتا الى ان انتاجية الاسماك في البحيرة ،صارت في تناقص مستمر، بسبب استخدام الشباك غير القانونية والصاعق الكهربائي، وتراجع إنتاج القارب الواحد من ٤٠ إلى نحو ٢٥ كيلو يوميًا.

وشدد عماد، على أن هذه الطرق غير قانونية في صيد الاسماك، وتؤدي إلى استنزاف الموارد وتدهور المخزون السمكي بالمنطقة