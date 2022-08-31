للأزواج الأحياء أقول فروا مرتين

د. عمار حسن خميس

إن تشعر أنك تحب زوجتك التي اختارها الله إلى جواره أكثر هذا قمة الندم والحسرة والحساب الذي يأكل الجوف أكلًا لمّا، تشعر أن بقاياها في كل بعضك كأنك حرام على غيرها. الأغرب أنك تحس بأغنيات العشق وكلماتها وحتى بالتعابير التي تكتب في طيات الكتب كما لم تحس بها عند ما كانت بين ناظريك، يا الله يا له من ندم و لها من حسرة. أكبر الأسف شعورك أنك كنت ظالمًا في عكس هذا الشعور الآني في شكل كلمات وتعابير ووقت كنت معها، الآن احتقرت الوقت الذي قضيته بعيدًا عنها حتى وإن كانت سعادتها بسبب هذا البعد وتوفير حياة تستاهلها ويهون دونها ألم الفراق والبعد. يبدو لي والله أعلم أن تحب زوجتك وأنت تبذل كل وقتك وجهدك في توفير مطلبات الحياة لا يساوي أبدًا أن تقول لها ما تحسه في غيابها، معادلة صعبة في وجود المعية البعضية بينكم ولكنها للأسف تجربة تدركها في الحياة مرة واحدة ولكن لصدق ما أعيشه أرسله للآخرين عبرة وأقولها لإخواني الرجال، أنتم تحبون شريكات حياتكم بهذا القدر فلا تفرطوا في أوقات فراغكم أن تملؤها بهن ومعهن فانهن يستاهلن.

الآن نصيحتي اسمع كلما يثير الإحساس بالحب أجعلها جزءًا منه وهي بين ظهرانيك، فأنا عاشق اعترف بما يضعف عنه الرجال فى قوله لأني صاحب تجربة حقيقة الآن أعيشها خذوها عني وأنا أحمل عنكم اللوم في هذا الأمر وألوم نفسي حتى أفتح لكم طريقًا حقيقيًا وأجنبكم لحظات هذا الندم الذي أسأل الله ألا يشعر به أحد منكم ولكنها للأسف سنة الحياة.

هنالك تجارب إنسانية تمر في الحياة لمرة واحدة فقط وثمنها غالٍ جدًا وقد تكون غير رجعية، يا حبذا لو ذكرها لنا الذين من قبلنا لتكون عبرة، لكن يبدو لي الذين عاشوها كانوا غير صادقين فحب الزوجة بعد وفاتها يصبح أكبر في النظر ولكن هو نفسه ولكن في بيئتين مختلفتين وجودها المؤقت وغيابها الأبدي. لذلك حبوا زوجاتكن وعبروا لهن عن حبكم فى الحالتين لأنه نفس الحب ولكن هم المعايشة الزوجية وصعوبتها يظهره كأنه حرب نعم هو حرب كفاح حولناه إلى حرب بين المكافحين الزوج والزوجة لبناء عشة الزوجية.

ما يظهر للزوج من كسل الحب أثناء مرور الأيام ما هو إلا تداخل الكفاح ولكن الحب الذي جاء بك إليها لم ينقص ولن ينقص وما يحصل معي الآن لدليل وأنا ليس استثناءً فأنا مثلكم وأنتم مثلي وهي مثل زوجاتكم وهنّ مثلها. لا تضيعوا الوقت حول حلقات النقاش والهروب من المنزل إذا كان لكم وقت اجلسوا تحت أقدامهن فالجنة هناك لك و لغيرك. و ما أصعب أن تفقد تلك الجنة و قيل زمان ” الحب الحقيقي هو اقتسام بعض نفسك مع شخص آخر أقرب إليك من نفسك” أما الجمال الذي يزيغ القلوب والنظر فقد قيل عنه” الجمال يوجد في عين الذي ينظر إليه” في تقديري لا سبيل للرجل في إيجاد السعادة إلا إذا مارس نوعين من الفرار أن تفر إلى الله أولًا ثم تفر لزوجتك ثانية.

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.