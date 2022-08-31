(دربَّات) تعويض الأجور

كثير من الاتحادات والنقابات واللجان في مؤسسات أو هيئات تطالب دائمًا بتحسين الأجور ورفع الرواتب، ثم تُهدِّد بنصب مدفع (كلاش) الإضراب حال التجاهل وعدم الاستجابة، وإن تمعَّنا في إنتاجية المؤسسة المعنيَّة أو الهيئة أو المصنع، أو راقبنا مستوى الخدمات المنوط بها تقديمها؛ يتبيَّن لنا على الفور تواضع الإنتاجية والخدمات؛ سيما في القطاع الحكومي حيث ترتفع معدَّلات العطالة المُقنَّعة، وزيارة استطلاعية واحدة لكثير من مكاتب الدولة ستكشف المستور، وتفضح النفخة الإنتاجية أو الخدمية الكاذبة.

اعتاد مراجعو بعض الجهات الحكومية (تدبير الواسطة)، أو ما يُسمَّى تمويهًا (المعالجة) أو (الساهلة) أو (الإكرامية) لإنجاز مهماتهم قبل الذهاب إلى الجهة المقصودة، وعادة ما يتكاثر (السماسرة) بالثياب و(الطواقي) البيضاء على الأبواب لعرض خدماتهم العاجلة، ويرتبط نوع الخدمة ومستواها بهيئة (السمسار)، فإن كان (الغرض) ضخمًا وعاجلًا؛ فإن (المعالجة) تتناسب معه طردًا عبر وسيط بثوب فاخر وعمامة (توتل سويسري) و(ملفحة) و عصا إن لزم الأمر؛ وإلا على صاحب الغرض الرضوخ إلى عبارة (راجعنا بعد أسبوع)، وإدمان المراجعة أسبوعًا بعد آخر إلى أن تتورَّم قدماه؛ ثم يستسلم راضيًا في النهاية أو مرغمًا على (اتِّباع سبيل المفسدين).

والواسطة، أو ما يطلق عليها أهل الخليج (فيتامين واو) أضحت هي (الدِّرب) أو المعوّض الوريدي لتدنِّي الأجور، فما يمنعها إذًا من أن تكون الجسر الأساس لإنجاز كثير من الأعمال، وبندًا ثابتاً ضمن بنود مَيزانية المراجع؛ خاصة إذا كان الأمر مرتبطًا باستكمال إجراءات التصديق على مشروع ضخم ومتعلقاته صناعي كان أو زراعي أو سكني أو حتى خدمي. ولا شك أنه من المشين أن يتحوَّل الأداء الوظيفي اليومي إلى سلعة تجارية رابحة ما يعرض الناتج القومي إلى أخطار ماحقة وأضرار بليغة.

لا يُماري اثنان في أن أجور ورواتب العمال والموظفين لا تتجاوز الآن(عطيَّة مُزيِّن) أي قرشين أجرة (حلاقة على الزِّيرو) في زمن الانكماش الاقتصادي، وأن راتب الشهر حاليًّا لا يكفي متطلبات يوم معاشي واحد لأسرة صغيرة، وبالتالي فإن جميع الأسر يتملَّكها رعب حقيقي من مارد التضخم المتوحش.

عِلَّة الاقتصاد السوداني تتمثل في: ضعف الإنتاجية، العجز عن حماية موارد الدولة وثرواتها المُنتهبة، الصرف الحكومي البذخي، التخطيط الذي لا يتطابق مع التنفيذ،. عدم ثبات ميزانية الدولة وتعرضها للتعديل وفق المستجدات، الاعتماد على المعونات والهبات والودائع، وتكمن العلَّة الأكبر في تسيير دولاب الدولة عبر وزارات مُحدَّدة تُخطِّط وتقرِّر وتُنفِّذ بمنأى عن مراقبة ومتابعة ومحاسبة المجلسين التشريعي والتنفيذي، وقد تخضع قراراتها لإملاءات أو ضغوط سياسية داخلية أو خارجية.

الإضرابات ليست مُبرِّرًا لرفع الأجور، والحلول الفئوية ليست علاجًا لجنون التضخم وانفلاته؛ إذ المشكلة الأساسية تكمن في فوضى الساحة السياسية، وفي حالة (اللادولة) التي تشكل تهديدًا جادًّا للوطن يكون أو لا يكون، والأمر يتطلب نفرة جماعية وتنازلات قاسية كي يستقيم الوضع ويعتدل الميزان، ويستعيد المواطن طمأنينته.