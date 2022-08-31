هدى عربي تنفي شائعة إيقافها عن الغناء

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

نفت الفنانة هدى عربي شائعة إيقافها عن الغناء بواسطة مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، مؤكدة أنها لم توقف عن الغناء، مشيرة إلى أن هناك أشخاصًا كانوا فرحين بالشائعة يتمنون أن تكون حقيقة.

وأوضحت عربي في بوست على صفحتها بالفيس بوك: “في ناس طلعوا إشاعة إني وقفوني من الغناء وناس مبسوطين جدًا بالإشاعة وبتمنوا تكون صاح ،

ما علينا بي ديل ولا ديل في ناس قلقوا وانزعجوا جدًا واتصالات كتيرة جدًا جدًا بالمكتب. ديل البهموني فقط أطمنكم مافي أي حاجة دي مجرد إشاعة يومين وبشوفوا حاجة غيرها تاني لسه حنشوف كتير لو ربنا مد في الأيام”

يذكر أن خبر تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأنه تم إيقاف الفنانة هدى عربي عن الغناء في الوقت الذي كانت تتأهب فيه للسفر إلى أسوان لإحياء مناسبة زواج.