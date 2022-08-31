وفاة الإعلامية السودانية نعمات حمود

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

فُجع الوسط الصحفي والإعلامي اليوم، برحيل الإعلامية والقاصة السودانية، نعمات حمود، إثر علة لم تمهلها طويلاً، بدولة الإمارات العربية المتحدة – بحسب إفادات إعلاميين سودانيين نعوها من مقر إقامتهم في أبوظبي ودبي.

عُرفت نعمات بحسن الخُلق وطيب المعشر ومواقفها الإنسانية في مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوف وأعمال الخير.

وعملت الراحلة بعدد من المؤسسات الإعلامية داخل وخارج البلاد، وآخرها بدائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة، ولها عدد من الروايات. وتم تكريمها بالعديد من المهرجانات الثقافية، وآخرها قبل يومين، من قبل معهد كامبردج البريطاني وشركة سمارت برين، في فعاليات المسابقة الخليجية الرابعة.

وبحكم عملها في الخارج، ساهمت كثيراً في تقديم الشعراء والكتاب والصحفيين في المعارض وورش العمل الخاصة بالثقافة والإعلام، حيث كانت خير معين لجميع أهل الثقافة والإعلام بالإمارات العربية المتحدة.

رئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهلها وصحبها الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)