البرهان يؤكد متانة العلاقات السودانية الكويتية

الخرطوم: السوداني

أكّد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، متانة العلاقات السودانية الكويتية، مشيراً لعلاقات التعاون المُثمرة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وتسلّم البرهان اليوم بالقصر الجمهورى، أوراق اعتماد السفير الكويتي فهد مشار الظفيري سفيراً لدولة الكويت لدى السودان، والذي بدوره نقل له تحيات صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشغل الأحمد الجابر الصباح، وتمنياتهما القلبية الصادقة، له وللشعب السوداني، بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشار السفير الكويتي د. فهد مشار الظفيري في تصريح صحفي إلى العلاقات المتجذرة والتاريخية بين البلدين، مشيداً بالمواقف القومية والثابتة للسودان تجاه الكويت منذ استقلالها في العام ١٩٦١م، مبيناً أنه كان من أوائل الدول التي سارعت للوقوف معها، وأشاد الظفيري بالجالية السودانية التي تعمل بدولة الكويت وحضورها المتميز في القطاعين الحكومي والخاص، وأكد استعداد بلاده للوقوف بجانب السودان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، لا سيَّما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان حالياً.