اللجنة الثلاثية للمُكوِّن العسكري تلتقي قِوى التوافق الوطني

الخرطوم: السوداني

تَرَأس نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة الثلاثية للمُكوِّن العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع اللجنة مع كتلة التوافق الوطني، بمشاركة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، وذلك في إطار المُشاورات التي يجريها المُكوِّن العسكري مع الأطراف السياسية في السَّاحة.

وأوضح عضو الهيئة القيادية لقوى التوافق الوطني د. عبد العزيز عُشر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع بحث سُبل توحيد المُبادرات المطروحة على الساحة السياسية، وصولاً لتوافق وطني، يفضي لتكوين هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية، وفق ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأضاف عُشر أن الاجتماع تطرّق لعدد من القضايا المُتّصلة بتوحيد الإرادة الوطنية، مُبيِّناً أنّ النقاش الذي ساد خلال الاجتماع كان شفّافاً ومُهمّاً، مشيراً لاتفاق الطرفين على مواصلة المُشاورات، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت في المرحلة المقبلة وصولاً لتوافقٍ وطنيٍ حقيقي في أقل فترة زمنية ممكنة.