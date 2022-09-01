إسحق الحلنقي: أغنية (أعذريني) مولد شرعي لبنات أشعاري

الخرطوم: السوداني

نفى الشاعر الكبير، إسحق الحلنقي، ادعاء شهاب الدين حسن بأن أغنية (أعذريني) من أشعاره. وأبدى الحلنقي استغرابه من مثل هذه الأحاديث التي لا أساس لها من الصحة، وقال (أعذريني) مولد شرعي لبنات أشعاري.

والجدير بالذكر أن أغنية (أعذريني) يتغنى بها الفنان سيف الجامعة من ألحان علي أحمد.

ويُعد رئيس جمهورية الحب، ابن كسلا الخضراء، الحلنقي من أبرز شعراء الغناء السوداني، حيث نظّم الشعر منذ صباه الباكر، متأثراً بأراضي التاكا وريحانها ومياه توتيل وصوت السواقي الحاني وروعة القاش، فخرجت أشعاره الحالمة يُطاردها كبار الفنانين السُّودانيين دون فرز. فأثرى الساحة الفنية بأشعار خالدة، حُبلى بالحب والحنين والعبقرية الفذة التي لا تُجارى، ليضع بصمته في تاريخ الشعر والغناء السوداني مع جهابذة العظماء.

ومن أشعاره الغنائية: “حبّيت عشانك كسلا، الطير الخداري، عيش معاي الحب، هجرة عصافير الخريف، حمام الوادي، شالو الكلام، الأبيض ضميرك، جرّبت هواهم، بتتعلّم من الأيام، جابتني الظروف، الحب الكبير، أعز الناس، عتاب القاش، يا وطني يا حبي، غربة وشوق، رحلتوا بعيد نسيتونا وكل يوم عندك حكاية”.