اتفاق لفتح الملحقية التجارية للسودان بأستراليا

الخرطوم : السوداني

اتفق السودان وأستراليا على إعادة افتتاح مكتب الملحقية التجارية الأسترالية بالسودان والتي كانت قد أغلقت في العام 2001.

وأعلن وزير المعادن محمد بشير رئيس الجانب السوداني أن السودان سيشهد المزيد من الاستثمارات مع دولة أستراليا في مجال المعادن وتنمية القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر السودانية.

وعقد الجانبان جلسة محادثات مشتركة بمدينة بيرث بقيادة وزير المعادن محمد بشير أبو نمو فيما مثل الجانب الأسترالي في المحادثات نائب وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس.

وعدد وزير المعادن دور الجانب الأسترالي في ترقية وتطوير الصناعات الاستخراجية في إفريقيا عمومًا والسودان على وجه الخصوص مشيدًا بدور الشركات الأسترالية العاملة في السودان.

من جانبه امتدح نائب وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس تطور العلاقات بين الجانبين خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتعدين وأكد استعداد أستراليا تقديم المزيد من التعاون خاصة بعد إعادة افتتاح الملحقية التجارية التي توقفت خلال الفترة الماضية مؤكدًا أنها ستعمل على تسهيل التواصل التجاري بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.