والي الخرطوم يوجه بتعويض متضرري الإزالة بالأسواق

الخرطوم : السوداني

وجه والي الخرطوم المكلف ، أحمد عثمان حمزة ، الجهات المختصة بحصر و تعويض المتضررين من إزالة التصاديق المؤقتة بسوق ليبيا والشيخ أبو زيد بمحلية أمبدة .

قال رئيس لجنة المتضررين بأم مبدة محمد إسماعيل ميرغني- بحسب وكالة السودان للأنباء- إن والي الخرطوم وجه المدير التنفيذي بمحلية أمبدة بحصر المتضررين من إزالة التصاديق المؤقتة بأسواق ليبيا والشيخ ابوزيد وسوق المواشي قندهار .

وأكد ميرغني أن المدير التنفيذي بمحلية أمبدة الأستاذ مستور أحمد عبد الماجد كلف إدارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة الأخرى بالإسراع في حصر المتضررين توطئة لتعويضهم في مواقع بديلة لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح رئيس لجنة المتضررين أنه من خلال تنظيم وفك الاختناق بالأسواق وإزالة التعديات على الشوارع العامة وكافة الظواهر السالبة ، فقد تضررأكثر من (5) آلاف مواطن من هذه الإزالات وفقدوا مصدر رزقهم ، مطالبًا الدولة بتعويضهم في مواقع بديلة.