الري: حفر 15 بئرًا لمياه الشرب بالبحر الأحمر

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن حفر (15) بئرًا بولاية البحر الأحمر ضمن مشروع المنحة السعودية والخاص بحفر (500) بئر جوفية في السودان.

واستمع والي البحر الأحمر المكلف بالإنابة فتح الله الحاج إلى تنوير مفصل حول مشروع المنحة السعودية، وذلك خلال لقائه بمكتبه أمس وفد وزارة الري الذي يزور الولاية حاليًا، بحضور مدير هيئة المياه بالقطاع مهندس عمر عيسى طاهر الذي استعرض خطة الولاية لتوزيع نصيبها من الآبار في المنحة السعودية على عدد من المناطق بمحليات الولاية المختلفة.

من جانبه أشاد رئيس وفد وزارة الري إدارة المياه الجوفية بالوزارة مستشار مصطفى عبد الرحيم باهتمام حكومة الولاية بقضايا المياه وجاهزيتها للاستفادة من المنحة السعودية في معالجة مشاكل المياه بالولاية .