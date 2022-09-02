 تمويل خارجي للجمعيات بـ95 مليون دولار

الخرطوم : السوداني

قال المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم ، أمين حسن ، إن الوزارة شرعت في حوسبة واسعة للجمعيات التعاونية المختلفة بولاية الخرطوم شملت (250) جمعية تعاونية في إطار إنفاذ موجهات والي ولاية الخرطوم لتحسين معاش الناس.

وأكد إمكانية تمويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من خلال الـ(7) سلع الأساسية والجمعيات الزراعية والحرفية وغيرها تمول حسب ما يقتضي عملها.

من ناحيته دعا مدير التمويل الأصغر بوزارة المالية بالولاية د. ياسر محمد أحمد ، لأهمية تنسيق الأدوار بين وحدات ولاية الخرطوم خلال المرحلة القادمة للاستفادة من قطاع التعاون بالقدر المستطاع في تنمية وتطويرالتمويل الأصغر في جميع المحاور.

وشدد على تهيئة البيئة القانونية للاستفادة من الامتيازات التي تتيحها وحدة التمويل الأصغر ببنك السوادن المركزي للجمعيات التعاونية.

وأشار إلى تمويل الوحدة من الخارج بحوالي (95) مليون دولار لجهة التعاونيات، و رهن الاستفادة من المبلغ وتوظيفه لأجل الجمعيات التعاونية بالتهيئة التشريعية.