تجدُّد الصراع القبلي بإقليم النيل الأزرق وسقوط 7 ضحايا وإصابة 23 شخصاً

الخرطـوم: السوداني

اندلعت من جديد، الاشتباكات القبلية بإقليم النيل الأزرق أمس، في منطقة قنيص شرق ومجمع طيبة الإسلامي بالروصيرص، حيث جرت اشتباكات وأعمال عنف وتم حرق العديد من المنازل.

وأعلنت لجنة أمن إقليم النيل الأزرق، ان الصراع القبلي راح ضحيته 7 أشخاص وأُصيب حوالي 23 شخصاً.

وأعادت اللجنة حظر التجوال بمدينتي الدمازين والروصيرص منذ الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً. وتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الملابسات والوقائع بصورة دقيقة؛ تتكوّن من ممثلين من القوات المسلحة، الشرطة، المخابرات الأمن، الدعم السريع، الإدارة القانونية والنيابة العامة. كما تم منع التجمُّعات غير الضرورية.

وناشدت لجنة أمن الإقليم، المواطنين الكرام الالتزام بهذه القرارات والتعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن وضبط المتفلتين والجناة وتقديمهم للعدالة. كما نوّهت اللجنة أن كل من يخالف هذه القرارات يُعرِّض نفسه للمساءلة القانونية.