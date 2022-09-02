زراعة الخرطوم تتجه لإكمال تقنين الاراضي الزراعية

الخرطوم : رحاب فرينى

اكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم سعيها لاكمال تقنين الاراضي الزراعية بالجمعيات والمشاريع للتوسع في الرقعة الزراعية وضمان تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة بتأمين الغذاء لمواطني الولاية ، واشار مدير عام الوزارة سر الختم فضل المولى لدى زيارته لمشروع جمعية الباقير الزراعي بشرق النيل، الى الاسراع في تأهيل بنيات الري ومعالجة مشكلة الطلمبات لمجابهة شح المياه الذي يعاني منه المشروع، داعيا المنتجين بالمشروع لتفعيل التواصل مع الجهات ذات الصلة لاكمال امتدادات المشروع الجديدة لمضاعفة مساحة المشروع وتمكين اصحاب الحيازات من استثمار اراضيهم بصورة افضل، مؤكدا استعداد الوزارة لتخصيص مساحة لانشاء مجمع لانتاج الالبان بالمشروع بالاتفاق مع المنتجين لتسهيل تقديم الخدمات البيطرية وتفعيل عمليات تسويق الالبان، ووقف على بعض النماذج الزراعية الناجحة بالمشروع، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم العون الفني والخدمات الارشادية لضمان انتاجية تسهم في توفير احتياجات الولاية وتغذية سوق الصادر.