كتاب ونقاد مصريون يتغزلون في رواية (وللبحر ارتعاشات) ويغضبون من هجرة بطلها إلى إسرائيل

القاهرة: السوداني

وصف كتاب ونقاد مصريون رواية الكاتب والصحفي السوداني، فايز الشيخ السليك (وللبحر ارتعاشات) أنها رواية معرفة وثقافية بامتياز، وأكدوا على قدرة السليك الروائية العالية في السرد بلغة شاعرية، معتبرين أن الرواية امتداد لأدب الطيب صالح.

ومن جانبه أكد السليك أنه يكتب السياسة عبر الأدب مع الالتزام بشروط الكتابة الإبداعية، وقال إن استخدام اللغة الشاعرية جاء بغرض من الإيحاء والترميز واسترجاع الأحداث عبر المونولوج والتذكر.

وقدمت ورشة الزيتون الأدبية بالقاهرة دراسة نقدية لرواية الكاتب السوداني فايز الشيخ السليك “وللبحر ارتعشات” الصادرة عن دار الشروق المصرية. وأثارت الرواية جدلاً واسعاً حول وضع إسرائيل إحدى الجهات التي كان ينوي بطل العمل الهروب إليها. وتصور الرواية حياة أشخاص سودانيين وإرتريين وسوريين وإثيوبين عاشوا في مصر لوقت محدد استعدادًا للهجرة بقوارب مطاطية عبر البحر الأبيض المتوسط، أو هربًا إلى إسرائيل عن طريق صحراء سيناء، ويمر أبطال وبطلات الرواية بتجارب صعبة.

وقال الناقد مجدي نصار، في فاتحة ورشة الزيتون التي خصصت جلستها لمناقشة رواية وللبحر ارتعاشات: “يبدو لي أن السودانيين لا يكتبون الرواية وانما يزرعونها، تبدأ الفكرة بذرة ثم يغرسونها ويرعونها ثم يحصدونها ثم بعد أن تنمو كما نقول (على نار هادئة)”.

وواصل نصار قائلاً: ” وللبحر ارتعاشات، سردية تذكرك برواية (موسم الهجرة إلى الشمال) التي كان فيها الصالح أدبيًا بامتياز والطيب لغويًا والدافئ روائيًا بوضع سودان طفولته وسودان راهنه أمام تجربته في الغرب. وفي هذه الرواية فعل فايز السليك بما هو شبيه بهذه الحادثة حيث نقل السودان الحال المتردي ليس في السودان وحده، في منطقة وفي كل الاقليم العربي، ووضعه قيد التحليل، لكن الآخر هنا ليس مثل آخر الطيب صالح، بل آخر أشد عمقًا، حلم سمعه البطل من الآخرين يحلم بالهجرة إليه، لذلك فالآخر هنا ليس تجربة كاملة، بل شعاع نور، يراه في الضفة الأخرى، أما السودان هو الحبيبة التي تركها يونس، وأن الضابط الذي قمع حريته وتزوج حبيبته وقتل حبهما هو اليمين الديني المتعصب”.

وأشاد نصار، بالبناء اللغوي للنص، معربًا عن إعجابه بتوظيف الروائي للتناص الديني في قصة يوسف الصديق، ويونس والحوت والبحر، وفي التناص اللغوي واللحني والعالم الروائي الذي يغوص بالحكايات”

إلى ذلك قالت الكاتبة والناقدة سلوى بكر: “كنا نعرف في الرواية اسمًا أو اسمين، وكان الطيب صالح، هو المهيمن وهو روائي عظيم على كل المستويات الروائية والإنسانية”، وأشارت إلى أن رواية وللبحر ارتعاشات تفصح عن مأزق حقيقي موجود في المنطقة العربية وهو المأزق السياسي وليس مأزق السلطات المستبدة هنا وهناك بل هو مأزق من يمارس عليهم هذا الاستبداد ونوع من التشظي والاختلاط الشديد بين هذه المفاهيم على المستوى السياسي والوعي العام سواء بالذات أو بالوطن. وتطرقت بكر إلى شخصيات الرواية واعتبرتها نتاج للتعقد السياسي والانثربولوجي والاجتماعي الذي يتصف به السودان، وهو جزء من تعقيدات المنطقة العربية كلها.

واعتبرت بكر رواية (وللبحر ارتعاشات) رواية معرفة تقدم معرفة كبيرة بالعالم السوداني في مصر وعلاقة السودان، هي رواية يستبين من خلالها طبيعة العلاقات الاجتماعية، وتقدم عالم السودانيين في مصر خلال فترة زمنية محددة هي مرحلة زوال حكم مبارك، وصعود الاخوان، وأن الذين هربوا من نظام الإسلاميين في السودان كمن يستجير من الرمضاء بالنار.

وأثارت فكرة اللجوء إلى إسرائيل موجة من السخط وسط الحضور وأصبحت قضية سياسية وجدل حول التطبيع والقومية العربية وهوية السودان وتعدد ثقافاته، إضافة إلى وقوعه تحت وطأة الحكم الديني المتشدد لعدة سنوات.

وحول البناء الفني للرواية قال الناقد أسامة ريان: “توجست في البداية من العنوان الشاعري للرواية ووجود الواو، مما زاد رغبتي في القراءة، ثم توقعت أن تكون فكرة ارتعاشات تعني ارتعاشات حبيب، ليتضح لي اتضح أنها بوح ارتعاشات غارقين”، وأكد أن كتابة الرواية كانت دفقة واحدة مما يعكس أن الروائي كان محملاً بالحكاية وجعلنا نجد صعوبة لالتقاط الأنفاس. وقسم ريان فكرة الرواية إلى 3 محاور هي الهجرة والهروب نحو البحر، ومحور ثورات الربيع العربي ووجود جاليات سورية ويمنية وسودانية في ميدان التحرير، واعجاب البطل بالفتاة الثائرة المصرية لبياض لونها، ومحور حالة الحب واليأس وجنس اليائسين كملاذ أو بحثا عن الذات.

وتحدث الروائي د. محمود إبراهيم طه أن السليك روائي شاعري، وأشار إلى غرابة العنوان، مع أن الرواية لقصة بهذا مؤلمة ومأساوية، وأضاف: “أجمل ما في الرواية المشهد الافتتاحي والختامي وكأن الروائي يمسك بكاميرا يلتقط صورا”، واتفق طه مع الروائية بكر بأن الرواية كانت خطاباً ثقافيًا بامتياز، الشخوص صحفيون، ومصورون وموظفو مجتمع مدني واثارة قضايا الجندر، وحفلت بأشعار مثل شعر نزار قباني عن وضع المواطن في دول العالم الثالث. وأشار طه الى خصوصية الرواية وأمكنتها، وقال: “لولا وجود اسم الكاتب فايز السليك على الغلاف لظنها البعض رواية مصرية لمعرفته بالأماكن والأحياء والمقاهي المصرية”.

اتفق بكر وطه على وجود استطراد لغوي على حساب مجريات الأحداث التي كان يمكن تطويرها ومنحها مساحات أكثر، لكن السليك رأى أن اللغة الشاعرية جاءت بغرض الترميز والايحاء وسرد الأحداث عن طريق استرجاعها بالمنولوج الداخلي، وقال: “أنا أكتب خيباتي وانتصاراتي، وأؤمن بنظرية موت الكاتب، بمعنى أن النص بعد خروجه يبقى للآخرين كامل الحق في قراءته بقراءات مختلفة ومتعددة، ولهم الحق في النقد مدحًا أو قدحًا”.