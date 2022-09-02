 خُزُعبُلات

الخُزُعبُلات في قواميس اللغة العربية تعني الأحاديث الباطلة او المستطرفة التي تبعث على الضحك وقد درج السودانيون على استخدام المصطلح ايضاً بمعنى الأشياء التي لا قيمة ولا وزن لها . سأستعرض هنا بعض هذه “الخزعبلات” التي ابتُلي بها المجتمع فشوهت صورته عسى أن يساهم ذلك في التخلص منها فنخلق مجتمعا معافى طيباً.

خُزُعبُلة أولى :

جدنا مضوي محمد عبد القادر – طيب الله ثراه- كان من الرعيل الاول الذين تخرجوا من كلية “غردون التذكارية ” . درس فيها المحاسبة وعمل فور تخرجه في وزارة المالية التي بقي بها لحين تقاعده بالمعاش. اخذ عن الانجليز الجدية والصرامة والاستقامة ثم اختلط كل ذلك مع المبادئ والقيم الدينية التي تشرٌبها من منزل والده الشيخ محمد عبد القادر “كَرَده” امام وخطيب مسجد العيلفون العتيق لما يقرب الخمسة عقود فخلق كل ذلك منه شخصية متفردة في كل شيء ثم اضاف لذلك من صفاته الشخصية من مرح وفكاهة فكان ممن لا تمل مجالستهم. كان يودني بصورة خاصة وذلك للمحبة التي كان يكنها للوالدة “رحمها الله” فكنت ابقى معه في المنزل طيلة يوم الجمعة محتجزاً “حرفياً” اقضي له مشاويره القصيرة – وذلك قبل ولادة ابنه الأكبر خالد – فاذهب للسوق والدكان وخلافه ومع كل الرهق الذي تسببه لي هذه “المساسقة” و”المتاوقة” فانني كنت استمتع برفقته جداً فقد كان رجلا طريفاً يحكي النكتة دون تكلف.

حكى لي ذات مرة ان فلان – وسماه لي – وقد كان يعمل سباكاً في أحد المصالح الحكومية قصده ذات يوم طالباً منه سلفية خمسة جنيهات وقد كانت مبلغاً معتبراً آنذاك. يقول جدنا مضوي انه كانت عنده بعض الأعطال في مواسير المنزل فاقترح على الرجل ان يأتي وقت فراغه فيصلح ما انكسر وانخرب ثم يتلقى الخمسة جنيهات حلالاً بلالاً اجراً على ذلك. انبسط الرجل من الاقتراح فقد اعفاه من الدين والاستلاف فجاء يوم الجمعة يحمل العدة في همة ونشاط ثم بدأ يعافر ويدافر طول اليوم حتى أنجز المهمة على خير ما يكون ثم تلقى أجرة خمسة جنيهات كاملة غير منقوصة. ذهب الرجل و”كل” السعادة ترتسم على محياه الجميل.

في صبيحة اليوم التالي يقول جدنا مضوي انه عندما “اعتلى” بص العيلفون في طريقه للعمل وجد “نفس الزول” “متحكراً” في الصف الأول وما ان “طقطق” الكمساري اصابعه إشارة على طلب الاجرة حتى وقف الرجل منتشياً وهو يشير باصابعه (ما تشيل من فلان حسابو علي وفلان وفلانه وفلان وفلانه) حتى حسب كل البص تقريباً بمن فيهم انا شخصيا وبذلك تبخرت الخمسة جنيهات في “لحظةٍ من وسنِ” وراحت “شمار في مرقة” نتيجةً للفشخرة والمسخرة وهذه من الخٌزُعبُلات التي تنتشر في المجتمع السوداني.

خُزُعبُلة ثانية :

من الخزعبلات التي تنتشر عادة بين النساء استلاف الملابس والإكسسوارات واحياناً الذهب خصوصاً في المناسبات وهذه “الخزعبلة” بالإضافة لما فيها من خطورة صحية اذ قد يساعد ذلك على انتقال الأمراض خصوصاً الجلدية فهي تعطي الشخص مظهراً كاذباً لا يعبر عن شخصيته الحقيقية وقد انتشرت ايضاً عند الشباب الذكور وسموها “الشدّه” فيستلف الشاب من زميله قميصاً او بنطلوناً يستعرض به في مناسبة ما.

هذه الظاهرة كادت تتسبب لي شخصياً في مشكلة لولا أن كان بين الطرفين دم وقربى. اهداني صديقي المرحوم عزالدين عثمان بابكر “رحمه الله” وقد كان رجلاً كريماً اجواداً ينفق انفاق من لا يخشى الفقر فستان زفاف في مناسبة زواجي احضره من لندن وكانت تلك هدية غير مسبوقة. انتهت ايام الفرح وبقي الفستان متداولاً بين “العرسان” في الأسرة حتى جاء يوم أرادت فيه العروس ان “تتظارف” فقامت بغسل الفستان باليد والموية والصابون فكانت النهاية المحزنة لان فستان الزفاف لا ينظُف باليد وانما بالغسيل الجاف!!! ولولا ان ذلك تم في داخل الأسرة لحدث ما لا يحمد عقباه ولتسببت هذه “الخُزُعبلة” في معركةٍ نسائية حامية الوطيس.

وقد سمعت ان الامر تطور الآن فأصبحت هنالك فرق نسائية يتم استئجارها فىي الاتراح لتسخين البكاء وتلاوة البكائيات التي تساهم في خلق نوع من الحزن والاسى على الميت وبالمقابل فان هنالك مجموعة من الشباب الظراف اللطاف يستأجرونهم وهم في أبهى حلة للظهور ايام الزواج لتمثيل انهم من اهل العروس او العريس فيعطي ذلك انطباعا بان اهل المناسبة من علية القوم ولو استمر الامر على هذا النحو فقد نصل إلى مرحلة استئجار فتاةً فاتنهً لتمثيل دور العروس او شاب قيافة لتمثيل دور العريس اذا كان في أحدهما “خلل فني” يستدعي “الجرح والتعديل” وستكون هذه هي خُزُعبلة الخُزُعبُلات !!!! خُزُعبُلة ثالثة :

وهي ما يعرف بالنقطة في المناسبات. كانت النقطة زمان تتم على نطاق ضيق فيكتفي الرجل “بالتنقيط” بجنيه او جنيهين اذا انتشى وانفعل ولكن الامر تطور الأن فقد رأيت شاباً يخرج رزماً من المال “باللستك” ينثرها على القونة ثم يبرطع على المسرح حتى نهاية الحفلة وهذه خزعبلة سخيفة تدل على خفة عقل فاعلها وضحالة تفكيره .

تحضرني بهذه المناسبة قصة طريفة رواها احد اعمامنا يقول فيها انه كان في طريقة لشراء أحذية لابنائه في أحد الأعياد حينما سمع صوت احدى القونات وهي تغني اغنية حماسية فعرج على مكان الحفل ثم مالبث ان انفعل ودخل “الحلبة ” ثم وجد نفسه دون أن يشعر “ينثر” الأموال فتتطاير على رأس “القونة” حتى نفذ “المخزون الاستراتيجي” الذي كان يحمله في جيبه . يقول انه آنذاك نظر فى وجه القونة فرأى “حذاء” ثم التفت إلى الحفل فوجد الوجوه كلها قد تحولت إلى أحذية!! وهكذا انصرف من الحفل حزينا يلعن فيه اليوم الذي “قذف” به في ذلك الطريق الوعر وقضى ابناؤه العيد باحذيتهم القديمة بعد ان ادعى ان لصاً ماكراً استطاع ان ينشل بمهارة فائقة كل ما معه من مال وهكذا نشلت هذه “الخُزُعبله” من اطفال صغار فرحة الجديد في العيد !!!

خُزُعبُلة رابعة:

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة أناس يكتبون كلاماً مرصوصاً ثم يدعون انه شعر والغريب في الامر ان عندهم ايمان غريب بانهم موهوبون وان ما يكتبونه يفوق شعر المعلقات جمالاً و بلاغةً! من هؤلاء واحد كتب قصيدة بدأها بقوله :

قابلت حبيبتي في العصريه

لابسه فرده زرعيه

قالت لي انت مالك ومالي

الغريب والعجيب في هذا الموقف خلافاً عن ركاكة الكلام ان الشاعر لم يفتح فمه مطلقاً ومع ذلك بادرته المحبوبة بهجوم كاسح (انت مالك ومالي) وهذه محبوبة عدوانية وشرانية و”واقفه على الهبشه” ولا ادري كيف سيعيش معها شاعرنا المسكين بقية حياته ان اقترن بها !

هنالك شاعر مشهور من “اندينا” عاش في ود مدني يكتب كلاماً طريفاً يصفه بأنه شعر يطبعه بالآلة الكاتبة على ورق الرونيو ثم يدور به على المكاتب والأسواق في صبر عجيب غير آبه بعبارات السخرية والاستهزاء. من قصائده المشهورة واحدة يقول في مطلعها :

قابلت حبيبتي في الكوشه

حيتني بي برطوشه

وكشحت الوسخ كش

فانظر كيف استطاع ” ابننا” من ان “يستل” من هذا المكان اللارومانسي موقفاً رومانسيا وبرغم ان الحبيبة قد استخدمت أداة غير معهودة في التحية وهي “البرطوش” فان الشاعر لم ير باساً في ذلك !!

ومن شعره ايضاً ما قاله عندما ذهب إلى محطة القطار لالقاء نظرة الوداع على حبيبته التي تزوجت وكانت في طريقها لقضاء شهر العسل :

القطار اذا جرى

جلست في المحطة مصنقرا

وضربت نفسي صنفرة

فتأمل عزيزي القارئ شاعرنا المسكين وقد “اقعده” الحزن ف “صنقر” في المحطة ثم انهال على رأسه التراب والغبار تنثره فوقه أقدام المسافرين والمودعين ومع ذلك “صنفر” نفسه اي نظفها ثم قال هذا الكلام العجيب. وهكذا هي العيلفون دائماً تبدع في الادب وفي عكس ذلك !!!!

ننتقل من أسفل إلى أعلى مع الشاعر لسان الدين بن الخطيب الذي كتب موشحة اصبحت من عيون الشعر الاندلسى فقال:

جادك الغيث اذا الغيث همى

يا زمان الوصل في الأندلس

لم يكن وصلك الا حلماً في الكرى

او خلسة المخلتس

*****

حين لذ الأنس مع حسن اللمى

هجم الصبح علينا هجوم الحرس

غارت الشهب علينا او ربما

أثرت فيها عيون النرجس

*****

والغريب ان هذا شعر وذلك الذي ذكرناه يدعي كاتبوه انه شعر و”كل فتاة بأبيها معجبة “

وسلامتكم

* اعزي الأهل في العيلفون وباقير عربي وكل آل عربي في وفاة ابن العم الشاب الخلوق المهذب عثمان المامون عربي إنا لله وإنا إليه راجعون.

* كما اعزي الأهل في العيلفون قاطبة في وفاة الأخ الطيب قولاً وفعلاً الطيب احمد محمد خير (الطيب احمودي) البقاء لله.

* اعتذر لابنتنا الشابة المهذبة بنت اخونا حسن ابو الكل “هناء” فقد ورد اسمها خطأ (حنان) في المقال السابق فلها العتبى حتى ترضى.