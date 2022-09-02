ارتفاع عدد ضحايا النزاع القبلي بإقليم النيل الأزرق إلى (18) قتيلاً ونزوح الآلاف من مناطق الصراع

الخرطوم: السوداني

ارتفعت اليوم أعداد ضحايا النزاعات القبلية بإقليم النيل الأزرق إلى (18) قتيلاً، إثر تجدُّد الاشتباكات في منطقة قنيص شرق مدينة الروصيرص والمدينة (7) بمحلية ود الماحي، بينما بلغ عدد المصابين (23) مواطناً.

وكشف مُفوِّض العون الإنساني بالإقليم رمضان يس في خطاب إلى مُفوِّض العون الإنساني الاتحادي، اطلعت (السوداني) على نسخة منه، أنه نتيجة لتلك الأحداث نزح إلى مدينة الدمازين (1800) شخص، والآن يقبعون بمدارس الدمازين، بينما نزح (2780) شخصاً إلى المدينة (6) بمحلية ود الماحي، وهم الآن في أشدّ الحاجة لمواد غذائية وإيواء ودواء.