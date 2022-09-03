الجيش: الفريق أول شمس الدين كباشي بخير والوثيقة التي تدعي إصابته بسرطان القولون مزورة وتخص المرحوم عبد الله البشير

الخرطوم: السوداني

نفى الجيش السوداني، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول وثيقة تدعي إصابة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدي بداء سرطان القولون وتحويله للعلاج بالسعودية على نفقته الخاصة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن الوثيقة مزورة. وأكد الجيش أن شمس الدين كباشي يتمتع بكامل لياقته الصحية وآخر تاريخ مرضي له كان في العام 2018م إثر إصابته بالتهاب رئوي وتعافى منه خلال 48 ساعة حينها.

وأوضحت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، أن الوثيقة التي تم تداولها في الوسائط تخص المرحوم اللواء طبيب عبد الله حسن أحمد البشير – شقيق الرئيس السابق عمر البشير – وقد تحررت في العام 2020م. ونوهت إلى أن أعضاء لجنة القومسيون الطبي وقتها هم نفس الذين وردت أسماؤهم بالتقرير، ومنهم العميد طبيب يحيى شريف آدم، وقد ورد اسمه بالتقرير المفبرك برتبته القديمة عقيد، الأمر الذي فات على الجهة التي زورت التقرير، وأشارت إلى أن ذيل التقرير المفبرك بتوقيع مدير إدارة الخدمات الطبية، الفريق طبيب عبد الله محمد حسن العطا، وبتاريخ الأمس 2 سبتمبر، في الوقت الذي يتواجد فيه السيد الفريق حالياً في الهند، ويتولى إدارة الخدمات الطبية حالياً اللواء طبيب أبو القاسم الزين النقر، بموجب أمر تكليف وتذيل بموجبه كل الوثائق الحالية باسمه لحين عودة المدير.

وحذر الجيش من المساس برموزه، وأكد أن الجهات المختصة ستتوصل لمزور التقرير توطئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.