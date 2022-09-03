قائد المدرعات: الجيش سيظل على تلاحم كبير مع الشعب

الخرطوم : السوداني

قال قائد سلاح المدرعات، اللواء ركن أحمد صالح عبود، إن القوات المسلحة ستظل في تلاحم كبير مع الشعب السوداني لدرء النكبات وتخفيف آثار السيول والأمطار.

ومثل اللواء عبود، رئيس هيئة الأركان في وداع القافلة الثانية للقوات المسلحة لمساعدة منكوبي السيول بالمناقل. وقال: “نودع هذه القافلة لدعم أهلنا المنكوبين ولتخفّف من آثار السيول، وهذا ديدن القوات المسلحة ومن أوجب واجباتها، وهي تعبر عن تلاحم القوات المسلحة والرأسمالية ورجال الأعمال الذين يسيرون القوافل لأهلنا للتخفيف عنهم مما تعرضوا له”، وأثنى- حسب وكالة السودان للأنباء- على رجال الأعمال السودانيين الذين ساهموا في تسيير هذه القافلة.

وناشد قائد سلاح المدرعات المسؤولين في الدولة بضرورة إجراء مسح طبوغرافي شامل لكل ولايات السودان، لتحديد المناطق الصالحة للسكن من غيرها.

وتابع: “السودان أصبحت تتكرر فيه سنوياً الخسائر عند هطول الأمطار والسيول والفيضانات، وأصاب الضرر البنية التحتية، لذلك نحتاج إلى مسح طبوغرافي لكل البلاد