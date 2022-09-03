السودان يؤكد التزامه بتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي

الخرطوم : السوداني

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، التزام السودان بتنفيذ مبادرة الاستثمار الزراعي العربي المشترك والأمن الغذائي العربي.

وقال جبريل لدى مخاطبته اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، إن هناك إرادة سياسية قوية لإتاحة إمكانيات السودان الزراعية والحيوانية للمساهمة في تأمين الغذاء والسلع للسودان والدول العربية الشقيقة، بما يحقق أهداف الأمن الغذائي العربي المشترك.

في السياق نفسه، قالت ممثلة جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، إن المجلس يعقد جلساته في ظروف نسبية تؤثر بشكل مباشر على الدول العربية المتأثرة بالنزاعات، مما يتطلب تدخلات جديدة تسهم في تحقيق فعال لأجندة التنمية المستدامة 2030م.