ارتفاع طلبات اللجوء إلى السودان من قبل قوات حفظ السلام بـ”التيغراي”

الخرطوم : السوداني

أعلن مكتب إسكان اللاجئين بولاية القضارف، ارتفاع عدد طالبي اللجوء من قوات حفظ السلام إلى (649) فرداً من قبيلة التيغراي بمعسكر أم قرقور.

وحسب الإشارة اليومية لمكتب إسكان ولاية القضارف للاجئين، أمس، فإنه تم الفحص القانوني لـ(247) من العدد الكلي بأم قرقور، وتم منحهم صفة اللجوء.

كما كشفت الإشارة عن وجود (333) من اللاجئين التيغراي بمعسكر المدينة (6) بالدمازين في انتظار الترحيل إلى المعسكرات الدائمة بشرق السودان، بجانب وجود (31) فرداً من قبيلة “الكمنت” بمعسكر “أم راكوبة” في انتظار الترحيل إلى معسكر “بابكري”، فضلاً عن وجود (25) إريترياً بـ”أم راكوبة” أيضاً فيانتظار الترحيل إلى الشجراب.

وبيّنت الإشارة خلو مراكز الاستقبال الحدودية مع إثيوبيا بكل من المدينة (8) وحمدايت والقلابات وتايا من تسجيل أي دخول جديد للاجئين