فشل انعقاد اجتماع للرباعية الدولية بين قوى التغيير والمكون العسكري

الخرطوم: السوداني

فشل، مساء أمس، انعقاد اجتماع دعت إليه الرباعية الدولية، بين المكون العسكري وممثلي قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” وقادة العملية السلمية الممثلين لاتفاق سلام جوبا.

وعلمت (السوداني) أن ممثلي المكون العسكري لم يحضروا للاجتماع، وعزت المصادر غيابهم إلى الندوة التي عقدتها قيادات المجلس المركزي بدار التجمع الاتحادي مؤخراً، وما ورد فيها من بعض المتحدثين عن رئيس مجلس السيادة.

وقالت مصادر (السوداني) إن الاجتماع الذي كان مقرراً انعقاده مساء (السبت)، بمنزل السفير السعودي لم ينعقد. وأضافت: “لا شيء، في النهاية بعض الناس الذين كان ينبغي أن يأتوا لم يأتوا، وجاء بعض الأشخاص الذين لم يكونوا جزءاً مما اتفقنا عليه، لذلك لم يكن هناك اجتماع”.

في وقت قال فيه مقربون من قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، إن وفد (قحت) غاب عن الاجتماع، نسبة لحضور أطراف من الحرية والتغيير “التوافق الوطني” من خارج الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا.