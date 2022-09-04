د. جبريل إبراهيم: (شوارع مكسرة وكهرباء قاطعة والدخول لجيوب الناس صعب)

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بمشقة مهمة مفتشي الضرائب والجباية، عادّاً ودفع الضريبة أمراً مجبراً عليه، لأن النفوس لا ترغب في الدفع.

وقال جبريل في كلمة له أمام ورشة تنمية الإيرادات، أمس: “الجباية تكون أصعب عندما لا يجد المواطن نتائج”. وأضاف: (شوارع مكسرة، كهرباء قاطعة، ضعف خدمات الصحة والتعليم، مما يجعل دافع الضريبة غير متحمس ولا يجد معنى لدفعها). وتابع: “نحتاج لنوضح للناس أين ذهبت أموالهم”.

وأوضح وزير المالية أن دور مفتش الضرائب ليس إفقار الممولين وتصعيد الضريبة، وإنما الكل يربح الممول والدولة معاً، وتابع: “الدخول لجيوب الناس أمر معقعد وصعب للحصول على المزيد من الإيرادات”. وأردف: “لذلك يجب على مفتش الضرائب أن يكون حسن الحال والمقال وليس فظاً مع دافعي الضريبة، والتعامل بالكلمة الطيبة دون التنازل عن الحق”.