ارتفاع ضحايا السيول إلى (105) وفيات وانهيار (183) مرفقاً تعليمياً

الخرطوم: السوداني

كشف المجلس القومي للدفاع المدني في تقريره اليومي عن وفاة (105) أشخاص وإصابة (96) بمختلف أنحاء البلاد نتيجة الأمطار والسيول والفيضانات.

وأوضح المجلس أن المرافق المتضررة بالولايات بالقطاع التعليمي (183)، والقطاع الصحي (9)، والقطاع الخدمي (13)، والمساجد (11) وأخرى (9).

وأشار المجلس إلى أن الإحصائيات تغطي الفترة منذ بداية الخريف وحتى يوم أمس (السبت). وأكد انهيار (34328) منزلاً كلياً و(46428) جزئياً، بجانب تضرر (225) مرفقاً و(108) من المتاجر والمخازن.

وأشار المجلس إلى أن أعلى نسبة وفيات كانت (24) حالة شهدتها ولاية شمال كردفان، وأعلى نسبة إصابات كانت (29) حالة بجنوب كردفان، وأضاف المجلس في تقريره إن أعلى نسبة انهيار كلي للمنازل كانت (6611) بولاية الجزيرة.