أساتذة جامعة أفريقيا يطالبون بإنهاء خدمة “هنود أبيه” ومراجعة كل قراراته

الخرطوم: السوداني

دفع عدد من أساتذة جامعة أفريقيا العالمية بمذكرة طعن لوزير التعليم العالي، ضد تعيين البروفيسور هنود أبيه كدوف مديراً للجامعة.

وطالب الأساتذة بسحب قرار الوزير الأسبق وأخطار مجلس الأمناء ليقوم بتعيين مدير جديد، ومراجعة جميع قرارات ذلك المدير في الفترة التي عمل بها.

وحسب مذكرة الطعن التي تحصلت (السوداني) على نسختها، قال الأساتذة إن قرار تعيين كدوف اعتمد على توجيه رئيس مجلس السيادة وهو يمثل رئيس الجمهورية ويعدّ راعياً للجامعة، ووفقاً للمادة (6) من النظام الأساسي للجامعة لا يمتلك أية صلاحية إدارية أو تنفيذية، بجانب أن اعتماد القرار على المادة (9د) لا يخول وزير التعليم العالي أية سلطة في تعيين هذا المدير، بالإضافة إلى أن المادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 تعد عيب الاختصاص من أهم العيوب التي تعدم القرار الإداري.