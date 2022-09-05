تعديلٌ في أسعار البنزين والجازولين

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) انّه تقرر أن يتم تعديل أسعار المحروقات في المحطات، على النحو التالي: سعر بيع لتر البنزين 700 جنيه، سعر بيع لتر الجازولين 685 جنيهاً، بالإضافة إلى رسم الولاية بواقع 2 جنيه.

هذا وسوف يتم تعديل الأسعار في موعد أقصاه الساعة الثالثة عصراً من تاريخ اليوم، على أن تكون الأسعار موحدة لكل القطاعات.

الجدير بالذكر أنّ آخر تعديل على أسعار المحروقات، حددته وزارة الطاقة والنفط، نهاية يوليو الماضي، حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى 760 جنيهاً وسعر بيع لتر الجازاويل إلى 748 جنيهاً.