الضرائب.. جباية المال و”وش القباحة”

الخرطوم: ابتهاج متوكل

دار شد وجذب، ومداولات “ساخنة مباشرة” بين دافعي الضرائب والمختصين، حول كسر حاجز “الخوف” المتأصل في نفوس بعض الممولين من التعامل مع الضرائب، وبناء علاقة ثقة بهدف الوصول إلى مرحلة الامتثال الطوعي لدافعي الضرائب، وأمن الطرفان على ضرورة تجديد مفهوم الشراكة بين الجانبين. وفي المقابل شدد الديوان على الالتزام بمبادئ المساءلة، تسهيل الإجراءات وإزالة البيروقراطية، حتى يكون هنالك التزام ضريبي بالبلاد.

جباية وفتافيت

أعلن الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد علي مصطفى تحقيق ديوان الضرائب ربطاً خلال شهر أغسطس المنصرم بما يعادل (200) مليون جنيه، وطالب بضرورة تحسين معاش كل موظفي الديوان “حتى لا ندخلهم في امتحانات مع أنفسهم وأمانتهم”، وقال في ورشة تنمية الإيرادات الضريبية أمس إنه لا أمانة على المحتاج، وهم يحملون مليارات الجنيهات وفي الآخر نمنحهم “فتافيت”، وذكر أنه لابد أن يكون للديوان هيكل مميز، مع تحديث لمرتبات العاملين في الديوان كل عام لمواكبة متطلبات الحياة، وتابع: “لابد من تحسين هيكل العاملين وحوافزهم”.

الفوترة الإلكترونية

وتأسف مصطفى، على انقضاء (5) أعوام منذ 2017 ولم يكتمل برنامج الفاتورة الإلكترونية، بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة ابتداءً من المال وهو النقطة المحورية، لذلك اقترحنا على وزير المالية فتح حساب بالعملة الأجنبية إلى حين إكمال إجراءات الشركة المنفذة لبرنامج الفاتورة الإلكترونية، وتمت الموافقة من وزير المالية على فتح الحساب، وتم توقيع اتفاق بين منظومة الصناعات الدفاعية والديوان لاستجلاب ألفي جهاز للفاتورة الإلكترونية لولاية الخرطوم، مؤمناً على ضرورة اكتمال برنامج الفاتورة النهائية حتى نهاية هذا العام.

خلية النحل

وعدّ الأمين العام، مقترح الشراكة بين الديوان واتحاد أصحاب العمل جيداً، وقال إن الديوان منفتح ومتعاون مع أصحاب العمل لأنهم دافعو الضريبة، وشبّه العلاقة مع القطاع الخاص مثل (مربي النحل، الذي يجب أن يحافظ على النحل لأخذ العسل)، وتابع: “نحن دايرنهم يكونوا في السوق” وليس الخروج من العمل ومغادرة البلاد.

وأكد مصطفى، أن الديوان مهتم بمشكلة إيجار السجلات، التي لا يدفع عليها ضرائب، وتوسيع المظلة الضريبية، الجلوس والتفاكر لتحقيق العدالة الضريبية، موضحاً أن زيادة ضريبية أرباح الأعمال من (15%) إلى (30%)، كانت منذ ٢٠١٩م، وعام التطبيق لها هو ٢٠٢٠م، وبسبب جائحة كورونا تم تحويلها إلى ٢٠٢١م، وتابع: “ما حدث حالياً هو تطبيق لاتفاق تم منذ ٢٠١٩م”، منوهاً إلى أن مسألة الضريبة على الزراعة حددت منذ ٢٠١٩م من صفر إلى (2%)، وما تزال الضرائب تحصّل وفق النسب بين الرقمين حسب كل قطاع زراعي.

“وش القباحة” واللوم

وأشار مصطفى، إلى أن الديوان مسؤول عن توريد الأموال إلى وزارة المالية، ووضع الديوان مثل أية جهة حكومية أخرى، نأخذ المرتبات والتسيير والحوافز، وزاد: (شايلين وش القباحة واللوم علينا كتير)، لأن المسؤول الضريبي “غير محبوب في كل الأحوال”.

وشدد مصطفى، على ضرورة بناء الثقة مع دافعي الضرائب، ومساءلة الذين يمارسون النشاط الاقتصادي ولا يدفعون الضرائب، إلى جانب تسهيل الإجراءات وإزالة البيروقراطية، حتى يكون هنالك التزام ضريبي.

تجديد الشراكة

وقال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل، الصادق سوار الدهب، إن الاتحاد طرح قضايا ومطالب عادلة وحقيقية، وإن مناقشتها تقود إلى حلحلة المشكلات، حتى نتفق على إطار ينسق العلاقة بين الاتحاد والديوان، لأن أصحاب العمل هم الممولون، وأضاف: “شهدت فترة الثلاثة أعوام الماضية خروج رؤوس أموال إلى دول عربية وأفريقية وخليجية، وما تبقى يجب المحافظ عليه”، موضحاً أن الضرائب حق أصيل في رقاب أصحاب العمل ويجب تنمية البلاد، وذكر: “لا نعترض على الضرائب لكن توجد بعض الأشياء “غير الموفقة” من قبل الضرائب تتطلب الجلوس مع اتحاد أصحاب العمل، برغم أن هنالك ميثاق شرف بين الجانبين”، داعياً إلى ضرورة جلوس الطرفين وتفعيل مفهوم الشراكة، مشيراً إلى أن مسألة توسيع المظلة الضريبية “الشغل الشاغل” للاتحاد.

واقترح سوار الدهب، تشكيل غرفة بين اتحاد أصحاب العمل والديوان، تسهم في الوصول إلى الذين يدفعون ضرائب والآخرين غير الدافعين لها.

ثقة ومطالب

شددت الأمينة العامة لاتحاد الغرف التجارية وفاق صلاح، على خطورة “إيجار السجلات” في التهرب الضريبي، وقالت إن اتحاد أصحاب العمل السوداني شريك للحكومة والإدارة الضريبية في كل نواحي العمل الضريبية من تشريع وإدارة وإجراءات، وانتقدت انفراد الحكومة في عملية التشريع الضريبي، وفرض الضرائب دون مشاورة القطاع الخاص يخل بأهم أسس الشراكة، ويؤدي إلى عزل القطاع الخاص عن الشأن الضريبي، ما يقود إلى شعورهم “بالتجاهل”، ويتسبب في عدم تمشايهم مع متطلبات الالتزام الطوعي للقانون.

ودعت وفاق إلى أن تكون العلاقة بين الديوان والاتحاد قائمة على مبدأ مفهوم الشراكة (نعينك وتعينا)، وأوضحت أن هنالك عدة تعديلات لقوانين الضرائب دون تشاور القطاع الخاص، أبرزها ضريبة الإنتاج الزراعي، مضاعفة كل فئات الضرائب على الدخل.

واستعرضت وفاق في ورقة اتحاد أصحاب العمل، “بناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي” الأدوار التي يقوم بها أصحاب العمل، وطرحت مقترحات لبناء الثقة مع الديوان.

ودعت وفاق إلى تفعيل دور مكاتب خدمات الممولين والمكلفين بديوان الضرائب، وتعديل كل القوانين التي تمنح إعفاءات ضريبية أو معالجة خاصة لأية فئة من المواطنين، وإخضاع الجميع للضرائب على أساس دخلهم وحجم أعمالهم، إضافة إلى ضرورة تحفيز دافعي الضرائب الملتزمين بالقانون، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام.

مراجعة “الردة”

وأمن الأمين العام لاتحاد غرف الإنتاج الزراعي والحيواني باتحاد أصحاب العمل، مرتضى كمال، على مفهوم الشراكة بين الجانبين، وقال إن التغيير السياسي بالبلاد تسبب في “ردة” عن توصيات فنية اتُّفق عليها مسبقاً، مؤكداً ضرورة تجديد الشراكة، مشيراً إلى أن الضريبة في القطاع الزراعي تؤخذ بنسبة (2%) من الإيرادات وليس الأرباح.

وكشف مقدم ورقة “بناء الثقة وتعزيز الالتزام الضريبي الطوعي”، د. عثمان محمد أبكر، عن انخفاض مستوى الامتثال الضريبي الطوعي في السودان مقارنة بالدول المجاورة والشبيهة بواقع السودان الاقتصادي والاجتماعي، وأوضحت أن عدد الشركات المسجلة في قاعدة بيانات المسجل التجاري بلغ (67.906) شركة، بينما عدد الملفات المسجلة في قاعدة بيانات الضرائب (39.915) ملفاً بنسبة (58%)، وفي المقابل جاء الربط المقدر لضريبة أرباح الأعمال بواقع (51.503) مليون جنيه، ونسبة التحصيل (26.736) مليون جنيه بنسبة (52%).

وتناول عثمان، مفهوم وثقافة الامتثال الطوعي في المجتمعات ومساهمته الكبيرة في تحصيل الإيرادات الضريبية للخزانة العامة في الوقت المناسب، التي تسعفها في تحقيق أهدافها المرجوة، وتحميها من الانزلاق إلى مستويات عجز غير آمنة، وقال إن الورقة سعت للتعريف بمفهوم الالتزام الضريبي الطوعي والعوامل المؤثرة عليه، وإيجاد توصيات وحلول عملية للصعوبات والمعوقات، التي تعيق عملية بناء الثقة، وأضاف: “الامتثال الطوعي للضرائب يكون أيضاً بقوانين رادعة، وعدم تطبيق القانون يؤدي لعدم الامتثال، كذلك لابد من تسهيل إجراءات التقاضي والاستئناف، إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتأهيل، لأنهما يعززان الثقة مع الطرف الآخر الممول، مع تحفيز وتحقيق الاكتفاء المالي لموظف الضريبي، وعدّ خطوة تعزيز الثقة بدأت منذ اتباع أسلوب التقدير الذاتي الضريبي، لافتاً إلى ضرورة الحوسبة والرقمنة وإقامة الورش والتفاكر والاهتمام بالإعلام الضريبي.

ووجه عثمان، بضرورة كسر حاجز “الخوف” المتأصل في نفوس بعض الممولين، لتعاملهم مع الإدارة الضريبية، مع الاهتمام بأعمال الفحص والمراجعة الضريبية، كأداة فاعلة في تنمية الامتثال الطوعي، إضافة إلى إلزام معدي الإقرارات الضريبية ومراجعي الحسابات وبقوانين سلوك وأخلاقيات ممارسة المهنة من أجل تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي.