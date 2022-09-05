وزير الطاقة والنفط لـ(العاملين بالكهرباء): ستتم دراسة ومراجعة الهيكل الراتبي المقترح من قبلكم من ثم الموافقة عليه

الخرطوم: السوداني

أكد وزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله محمود، التزام الدولة بتحسين الأجور وتعديل الهيكل الراتبي للعاملين في قطاع الكهرباء.

وأشار خلال مخاطبته، وقفة احتجاجية للعاملين في قطاع الكهرباء اليوم أمام مباني الوزارة، مطالبين بزيادة الأجور إلى أن قطاع الكهرباء يقدم خدمات كبيرة للمواطنين وعدد من القطاعات، منها الصناعي والزراعي رغم ضعف البنية التحيتة وشح الإمكانيات والموارد.

وقال الوزير في المقترح المقدم من قِبل قطاع الكهرباء لمراجعة الهيكل الراتبي ودراسته،ومن ثم الحصول على الموافقات المطلوبة، مؤكداً للعاملين بقطاع الكهرباء سعي الدولة الجاد لتحقيق الرضاء الوظيفي وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة.